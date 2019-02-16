الكهرباء ترد على عالية نصيف: تصريحاتك تأجج الرأي العام وتخلق أجواء طاردة للاستثمار

2019/02/16 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، إن التصريحات التي أطلقتها النائب عالية نصيف مؤخراً حول اتهاماتها للوزارة بالتواطؤ بشأن شركة سيمنز الألمانية غير دقيقة، وكان الأجدر

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