2019/02/16 | 08:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف العربي يستهدف تجمعات حوثية بعد "قصف حجور" شنت مقاتلات قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، غارات استهدفت تجمعات لمسلحي الحوثي الموالين لإيران، وذلك بعد اعتداء الميليشيات على قبائل حجور في محافظة حجة.واستهدفت مقاتلات التحالف بأكثر من 6 غارات، تجمعات وعربات ومدفعية "هاون" للمتمردين الحوثيين، بمنطقة المندلة شرق ‫العبيسة، في مديرية ‫كشر بمحافظة حجة، الواقعة شمالي اليمن.وأوضح التحالف العربي أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وتدمير آليات قتالية، مشيرا إلى أن طائراته مستمرة بالتحليق فوق المنطقة.وكانت ميليشيات الحوثي الإيرانية قد كثفت قصفها المدفعي على مناطق مديرية حجور بمحافظة حجة، عقب أيام من اندلاع مواجهات مع قبائل حجور وحاصرتهم، متسببة في أزمة إنسانية خانقة.وكان الحوثيون قد بدأوا قبل أسبوعين هجوما عسكريا على مديرية حجور، في محاولة لاقتحام المنطقة التي لم يسيطروا عليها منذ بداية انقلابهم على الحكومة الشرعية أواخر عام 2014.

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