كيف جاء الغضبان برفيقه المجتث حسن عناد، والموظف المطرود هشام شعلان لقيادة اخطر مفاصل النفط؟

2019/02/16 | 08:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- العراق اليوم:

قبل كل شيء نود ان نطرح السؤال التالي لننفذ من جوابه نحو هدف المقال وثيمته الرئيسة، والسؤال:

ماذ...





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