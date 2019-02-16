مسؤول محلي: انجاز 12% من مشروع استراتيجية الاكتفاء الذاتي لبلديات ذي قار

2019/02/16 | 08:16

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وكالات:

اعلن مدير دائرة بلديات محافظة ذي قار حسن دعدوش اليوم الجمعة عن تحقيق نسبة 12% من مشروع استراتيجية الاكتفاء الذاتي في اطار تحسين واقع الخدمات وتطوير عمل اقسام الدائرة.





وكالات:اعلن مدير دائرة بلديات محافظة ذي قار حسن دعدوش اليوم الجمعة عن تحقيق نسبة 12% من مشروع استراتيجية الاكتفاء الذاتي في اطار تحسين واقع الخدمات وتطوير عمل اقسام الدائرة.

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