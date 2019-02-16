2019/02/16 | 08:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تاريخ النشر:16.02.2019 | 05:00 GMT | الصحة

Globallookpress

خصائص فريدة لشاي اولونغ

كشف باحثون أمريكيون خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا فعلا في قدرته على إبطاء الشيخوخة ووقف تطور الأمراض السرطانية.

وأجرى علماء من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من التجارب العملية لدراسة أوراق الشاي، ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة "Anticancer Research"، واتضح لهم أن تلك الأوراق تحتوي على عناصر دقيقة، ضرورية لنمو الجسم والوقاية من الأمراض.فعند تناول شاي أولونغ، على سبيل المثال، وهو الشاي الصيني الذي يتعرض لعملية أكسدة خفيفة، أي أنه يكتسب خصائص معتدلة بين الشاي الأخضر، الذي لا يتعرض للأكسدة، والشاي الأسود الذي يتعرض للأكسدة الكاملة، فعند تناول هذا الشاي، ينخفض مستوى الالتهابات بشكل عام في جسم الإنسان، كما يساعد هذا الشاي في منع نمو خلايا السرطان بفعالية وسرعة، وهو ما أكّدته نتائج التجارب التي أجريت في مختبر جامعة سانت لويس.





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كذلك أثبتت نتائج الاختبارات قبل السريرية فعالية تأثير مستخلص هذا الشاي على عينات من أورام الثدي الخبيثة، ويعتقد أخصائيو الأورام بأن تناول شاي أولونغ بصورة منتظمة ودورية، يخفّض من مستوى السموم في الجسم بصفة عامة، ويخفض كذلك من التأثير السلبي لطرق العلاج المستخدمة في علاج الأورام على حالة الجسم، ويحسّن من حالة أعضاء الجسم الداخلية.وتشير الإحصائيات الصينية إلى أن تناول هذا الشاي يخفّض الإصابة بالأمراض السرطانية بنسبة 40%.



لذلك، ينوي الباحثون الاستمرار في عملهم وتحديد تأثيره على نظام مناعة الجسم وكذلك الخصائص الأخرى للشاي.المصدر: ميديك فوروم

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