2019/02/16 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن الجنرال الأمريكي جوزيف فوتيل رفضه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.و قال الجنرال فوتيل لشبكة سي إن إن الإخبارية إن تنظيم داعش لا يزال ناشطاً في سوريا، ولن تتمكن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا وحدها من التعامل مع هذا التهديد.وقال فوتيل لمجلس الشيوخ الأمريكي إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف بين ترامب والجنرال فوتيل بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف بين ترامب والجنرال فوتيل بشأن الانسحاب الأميركي من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).