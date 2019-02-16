أسراب من الـ”جراد” تغزو دول البحر الأحمر.. واجتماع دولي في الأردن لبحث إجراءات المواجهة

2019/02/16 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة, إن أسراب الجراد التي انتشرت في السودان وإريتريا تتزايد بسرعة على طول جانبي البحر الأحمر إلى السعودية ومصر وذلك في تهديد محتمل للمحاصيل والأمن الغذائي.وذكرت المنظمة أن ”الأمطار الجيدة على امتداد السهول الساحلية للبحر الأحمر في إريتريا والسودان سمحت بتكاثر جيلين منذ أكتوبر الماضي, مما […]

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