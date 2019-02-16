الذهب يصعد لأعلى مستوى في أسبوعين

2019/02/16 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قفزت أسعار الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية، بينما سجل البلاديوم مجددا أعلى مستوى له على الإطلاق بدعم من نقص مستمر في المعروض.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1321.38 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر […]

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