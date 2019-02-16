الهلال يرد على طلب آل الشيخ حول المباراة الودية مع بيراميدز

2019/02/16 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر وافق مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة محمد بن فيصل، على طلب تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، حول المباراة الودية التي تجمع الفريقين.وكان من المنتظر أن تقام مباراة ودية، تجمع الزعيم مع بيراميدز في مارس القادم، بعدما اتفق مجلس إدارة الناديين عليها.سيتم التنسيق مع الاخ حسام البدري على الوقت المناسب للقاء ..وغير مستغرب على معاليك حرصك الدائم على الانديه ولاعبيهم 🙏🏻💙 https://t.co/t5Q2kjN4qT— محمد بن فيصل (@m_bin_faisal) February 15, 2019وطلب آل الشيخ، من محمد بن فيصل تأجيل اللقاء، لموعد يتم تحديده لاحقاً نظراً انشغال اللاعبين الدوليين مع منتخبات بلادهم.

ومن جانبه رد بن فيصل على طلب آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، حيث كتب: " سيتم التنسيق مع الاخ حسام البدري على الوقت المناسب للقاء".

وأشاد رئيس الهلال، بتصرف آل الشيخ حيث كتب: " وغير مستغرب على معاليك حرصك الدائم على الأندية ولاعبيهم".



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الجدير بالذكر ان الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد السكندري، اليوم في إطار ذهاب دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال، على ملعب جامعة الملك سعود.





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