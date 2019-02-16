الرافدين يطلق وجبة جديدة من السلف لأكثر من 600 موظف

2019/02/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت إطلاق وجبة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين الخمسة والعشرة ملايين دينار لأكثر من 600 موظف

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