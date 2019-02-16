أنغام تطلق لجمهورها ألبوما جديدا

2019/02/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنغام تطلق لجمهورها ألبوما جديداحملة إعلامية واسعة رافقت إصدار الألبوم الجديد للفنانة المصريةالقاهرة - تستعد الفنانة المصرية أنغام لطرح ألبومها الجديد "ولا دبلت"، بعد أن حددت "روتانا" للصوتيات والمرئيات يوم 21 فبراير الحالي موعدا نهائيا لطرحه، علما وأن الشركة تشنّ منذ أيام حملة واسعة تترافق مع إصدار العمل في الأسواق، على أن تُفرج عن أكثر من أغنية من الألبوم إلى حين حلول موعد إصداره.

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