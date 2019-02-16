2019/02/16 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم رعب "حقيقي" لنجمتي هوليوود على متن طائرة خاصة نجت النجمتان الأميركيتان جينيفر أنيستون وكورتني كوكس من حادث، وصف بـ"المرعب"، خلال رحلة على متن طائرة متجهة إلى المكسيك.وإن الممثلتين الشهيرتين كانتا، على متن طائرة خاصة في طريقها إلى مدينة كابو سان لوكاس في المكسيك لحضور إحدى الحفلات.و "خلال الإقلاع من مطار لاكس في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، فقدت الطائرة إحدى عجلاتها لأسباب مجهولة".وبالرغم من الحادث، نجح ربان الطائرة في الإقلاع والدخول إلى الأجواء المكسيكي، إلا أن الرحلة لم تتم كما يجب.فقد قرر طاقم الطائرة العودة إلى كاليفورنيا، بعدما رأى أن الهبوط سيكون غير آمن في المكسيك.وكان على متن الطائرة نحو 12 راكبا، من بينهم أنيستون وكوكس والممثلة أماندا أنكا وكاتبة السيناريو، مولي كيميل.وأجبرت الطائرة على الطيران في الجو لمدة 3 ساعات تقريبا، من أجل حرق ما يكفي من الوقود حتى تتمكن من الهبوط بأمان.وبعد هبوط الطائرة بشكل "اضطراري" في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، علق الركاب داخلها لمدة ساعتين ونصف، إلى حين إصلاح مشكل العجلة ونقل الأمتعة إلى طائرة أخرى لإكمال الرحلة.وبعد فترة طويلة من الانتظار، نقل الركاب إلى الطائرة الثانية التي ستنقلهم إلى كابو سان لوكاس، لحضور حفل عيد ميلاد أحد المقربين.و إن الحادث لم يخلف أي إصابات أو خسائر مادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيلم رعب "حقيقي" لنجمتي هوليوود على متن طائرة خاصة) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيلم رعب "حقيقي" لنجمتي هوليوود على متن طائرة خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).