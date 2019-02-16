أسهم أوروبا تهبط بفعل بيانات صينية

2019/02/16 | 08:44

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بغداد- العراق اليوم:

واصلت الأسهم الأوروبية هبوطها بفعل بيانات تضخم ضعيفة من الصين، وكانت أسهم السيارات والمؤشر داكس ...





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