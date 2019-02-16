2019/02/16 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..في سياق الرد على خرقهم اتفاق منطقة خفض التصعيد، قتلت القوات السورية، عددا من الإجراميين، في ريف حماة الشمالي الغربي.وأفادت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصادر عسكرية قولها بأن وحدات الجيش نفذت صباح اليوم ضربات صاروخية على مواقع مجرمي “الحزب التركستاني” و”جبهة النصرة” في قريتي التوينة والحويز في الشريط الشرقي لسهل الغاب.وبينت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تقتل عددا من الإجراميين في حماة alansaar.

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