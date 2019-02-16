روسيا وألمانيا تبحثان الأزمة السورية

2019/02/16 | 08:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الألماني هايكو ماس خلال لقائهما في ميونيخ عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: أن “لافروف أجرى لقاء مع ماس على هامش مؤتمر ميونخ الأمني الـ 55 بحثا خلاله قضايا حيوية على الأجندة الثنائية والدولية وركزا خلال تبادل الآراء على مناقشة التسوية […]

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