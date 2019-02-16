سائرون: الأيام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع الفتح بشأن الكابينة

2019/02/16 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي، السبت، ان الايام المقبلة ستشهد عدة لقاءات مع تحالف الفتح لايجاد صيغة تفاهم لاكمال الكابينة الوزارية، مشيرا الى ان ازمة مرشح وزارة الداخلية في طريقها الى الحل خلال الايام القليلة المقبلة.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالفي الفتح وسائرون مستمران في عقد الاجتماعات التنسيقية وسيتم الاعلان […]

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