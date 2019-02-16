مكتب المالكي يرد على موقع أمريكي ويعتزم مقاضاته بعد اتهامات بالفساد

2019/02/16 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة

أعلن مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أنهم سيقاضون موقع “ديلي بيست” الأمريكي بعد نشره تقريرا يتهم رئيس الوزراء الأسبق وصهره ونجله بالفساد.

وقال مدير المكتب هشام الركابي في تصريح لـ”روسيا اليوم” تابعته “الاتجاه برس”، “يؤسفنا أن الكثير من وسائل الإعلام نقلت هذا التقرير رغم أنه صدر من موقع مغمور”.

وبين الركابي، أن “موقع (ديلي بيست) ليس لديه أي مهنية في التعامل مع المعلومات ولا حتى رؤية واضحة عن ما يجري في العراق”، مبينا أن “دائما هناك قصص تستهدف المالكي، وهذه تدفع بها لوبيات ضغط دولية لاستهداف شخصيات سياسية عراقية، “كاتبا التحقيق لم يكلفا نفسيهما عناء للاتصال بنا والتأكد من هذه المعلومات أو أخذ رأينا”.

وأثارت معلومات نشرها موقع “ديلي بسيت” بشأن تورط رئيس الوزراء الأسبق رئيس “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي، ونجله وصهره بالفساد، جدلا واسعا داخل الشارع العراقي.

وذكر الموقع الأمريكي في تقرير له نشر الثلاثاء أن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا مع شركة تعاقدات عسكرية زعمت تقديم رشاوى لمسؤولين عراقيين، بينهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ونجله أحمد المالكي وصهره ياسر المالكي (نائب في البرلمان الحالي) للظفر بعقود أمنية استثنائية، موضحا أن تحقيقا استقصائيا أجرته أظهر أن شركة التعاقدات العسكرية “ساليبورت غلوبال سيرفيسز” لعبت دورا في رشاوى للمالكي وأقاربه.

KKK

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