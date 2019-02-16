ارتفاع عدد ضحايا اطلاق النار في ولاية إلينوي الأمريكية إلى 5 قتلى

2019/02/16 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شرطة ولاية إلينوي الامريكية ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار داخل مصنع تابع لشركة "Henry Pratt" بمدينة اورورا إلى 5 قتلى بينهم منفذ الهجوم.

.وقالت قائدة شرطة مدينة أورورا كريستن زيمان، في تصريح نقلته قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم السبت، إن ما لا يقل عن خمسة من عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى مكان الحادث أصيبوا أيضا برصاص المسلح، وهم يتلقون العناية الطبية في الوقت الحالي.وأشارت المسئولة إلى أن عناصر الشرطة استغرقوا بعض الوقت لتحديد مكان المسلح، ذلك كون مساحة المبنى 2700 متر مربع، مبينة أنهم "تبادلوا إطلاق النار معه بعد تحديد مكانه، ما أدى في النهاية إلى مقتله".

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