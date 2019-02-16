ديالى تشرع بإجراءات أمنية جديدة لإنهاء الإرهاب في المخيسة

2019/02/16 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، عن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لتجفيف منابع الارهاب في منطقة المخيسة، مشيرا الى ان الاجراءات ستشمل فتح طرق رئيسية من ناحية ابي صيدا باتجاه المخيسة ونشر عناصر استخبارية اضافية.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “منطقة المخيسة وبعض المناطق المجاورة شهدت نشاطا ارهابيا […]

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