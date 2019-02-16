مخاطر كارثية ترافق تفعيل شبكات “5G” حول العالم

2019/02/16 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر ناشط حقوقي بارز من مغبة نشر وتفعيل شبكات “5G” للإنترنت، لما قد تشكله من مخاطر صحية كارثية على البشر.ويتمحور عمل الناشط، أرثير روبيرت فيرستينبرغ، حول المشاكل الناجمة عن الإشعاع الكهرومغناطيسي وعواقبه السلبية على الصحة العامة.ويقول الناشط إن الإشعاعات فائقة السرعة يمكنها أن تصيب الإنسان وكذلك الحيوانات بمرض السرطان، كما من شأنها […]

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