الكشف عن حقيقة اجتماع سائرون والفتح: ليس بشأن التواجد الامريكي.. بل لتغيير الفياض

2019/02/16 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر حضر الاجتماع بين "سائرون" و"الفتح"، في حي العرصات ببغداد، في مبنى الهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم السبت، ان "لتحالفين روّجا أن الاجتماع هو من أجل التوصل إلى قرار موحد وبيان واضح بشأن الوجود الأميركي في العراق، وهذا غير صحيح".

ونقلت العربي الجديد عن المصدر قوله أن "التحالفين روّجا أن الاجتماع هو من أجل التوصل إلى قرار موحد وبيان واضح بشأن الوجود الأميركي في العراق، لكن بصراحة لم يتطرق أي جانب منهما لقضية الأميركيين خلال ساعات الاجتماع الثلاث، إنما كان الحديث بين الجانبين بشأن الاتفاق على تنحية الفياض من الترشح لوزارة الداخلية".

وأضاف أن "إقدام الفتح على تشكيل لجنة لاختيار ما تبقّى من وزراء ضمن التشكيلة الوزارية لعادل عبد المهدي، يعني أن الفياض انتهى أمره، ولم يعد ضمن المرشحين في ورقة عبد المهدي.



وعلمنا بعد ساعات من انتهاء الاجتماع، أن فالح الفياض قد أبدى رفضه لتشكيل هذه اللجنة، وقد نشهد خلال الأيام المقبلة خلافات داخل تحالف الفتح، بسبب الحراك الساعي لتغيير الفياض بمرشح آخر".

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