2019/02/16 | 09:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعتبر النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، اليوم السبت، الجلوس مع الصهاينة "عار" سيلاحق من ارتكبه.
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وذكر العبودي عبر حسابه في تويتر وتابعته "العهد نيوز": أصبح
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبودي: الجلوس مع الصهاينة "عار" سيلاحق من ارتكبه) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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