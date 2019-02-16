‏العبودي: الجلوس مع الصهاينة

2019/02/16 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتبر النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، اليوم السبت، الجلوس مع الصهاينة "عار" سيلاحق من ارتكبه.

وذكر العبودي عبر حسابه في تويتر وتابعته "العهد نيوز": أصبح

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