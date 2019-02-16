2019/02/16 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال حضورة اختتام مهرجان سومر في الناصرية.. الحمداني يؤكد على استعداد الوزارة لدعم الحركة التشكيلية بالعراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/16 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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