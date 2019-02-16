2019/02/16 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرار كمركي مهم في العراق يدخل حيز التنفيذ أعلنت الهيأة العامة للكمارك، تنفيذ اتفاقية إلغاء النقاط الجمركية التي أنشأت على الحدود الاتحادية مع إقليم كردستان والمباشرة بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من السبت.وأشادت الكمارك في بيان تلقت إنها تشيد "بترحيب المبعوثة الأممية للعراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بالاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بشأن توحيد الجمارك في كافة المنافذ الحدودية".وبينت أن بلاسخارت "ذكرت أثناء تقديمها إيجازاً أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام حول آخر التطورات في العراق: {أننا نرحب بهذا الاتفاق ونلفت إلى ضرورة أن يكون تنفيذ الأتفاقية من الأولويات}".وجاء في بيان الهيئة العامة للجمارك "أنها ماضية بتنفيذ هذه الاتفاقية بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الاتحادية مع الإقليم وستباشر بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم السبت 16-2-2019".وأضاف البيان أن "الاتفاقية شملت توحيد كافة الإجراءات وبنود قانون التعريفة الجمركية واعتماد تصريحة جمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية".

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