2019/02/16 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نالت الحكومة اللبنانية الجديدة مساء اليوم ثقة مجلس النواب بعد مناقشة استمرت ثلاثة أيام للبيان الوزاري .وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن 111 نائبا من أصل 117 نائبا حضروا الجلسة أعطوا الثقة للحكومة مقابل معارضة 6.وكان مجلس النواب اللبناني بدأ برئاسة نبيه بري رئيس المجلس مناقشة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الجديدة الأربعاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب اللبناني يمنح الثقة للحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).