محتجو السترات الصفراء يتظاهرون للسبت الرابع عشر في فرنس

2019/02/16 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محتجو “السترات الصفراء” التحرك في جميع أنحاء فرنسا السبت وكذلك الأحد بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان.ففي باريس، ستستمر التعبئة طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء التظاهرات الأحد.وأطلقت دعوة على موقع فيسبوك تشهد متابعة واسعة إلى “تحركات عصيان” و”إغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة” السبت.وفي تحرك آخر يلقى شعبية […]

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