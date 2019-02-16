علماء بريطانيون يكتشفون “بوابة الجحيم”

2019/02/16 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف باحثون مئات من “علامات السحرة” في كهوف الحجر الجيري، تهدف إلى محو الأرواح الشريرة وإيقاف انتشارها من العالم السفلي.ويُعتقد أن هذا الاكتشاف، المحفور على الجدران والأسقف في كهوف “Creswell Crags” على الحدود بين نوتنغهامشاير وديربيشاير، هو أكبر مجموعة من نوعها موجودة في مكان واحد في بريطانيا.وقام هايلي كلارك […]

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