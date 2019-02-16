العراقيون يشكلون 0.5 بالمئة من سكان العالم

2019/02/16 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف موقع Worldometer المختص بأعداد السكان في العالم، أن مجموع سكان العراق يشكل نسبة 0.5 بالمئة من سكان العالم، خلال عام 2019.وذكر الموقع المتخصص بالإحصائيات والبيانات السكانية والديموغرافية والاقتصادية، أن «العراق جاء بالمرتبة 36 عالمياً والمرتبة الثالثة عربياً من حيث عدد السكان من أصل 195 دولة بما فيها دولتا الفاتيكان وفلسطين»، مبيناً أن […]

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