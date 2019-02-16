بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.. المعدن الاصفر يصعد لأعلى مستوى

2019/02/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أسبوعين بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتريث في تشديد السياسة النقدية، بينما

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