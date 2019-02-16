فاران يغيب عن تدريبات الريال

2019/02/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد يعاني من نزلة برد منعته من المشاركة مع فريقه أمام أياكس أمستردام يوم الأربعاء الماضي في ذهاب

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