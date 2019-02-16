امانة بغداد تكشف عن خطة لاستحصال اجور الجباية الكترونيا

2019/02/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وﻗﺎل المتحدث ﺑﺎﺳﻢ الاﻣﺎﻧﺔ ﺣﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺰﻫﺮة في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ، ان "اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺘﺴﻠﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 2014 ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ او اﻛـــﻤـــﺎل المشاريع"، مبينا انه "ﺗﻢ اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻣـــــــﻮال المستوفاة ﻣـــﻦ ﺑـــــﺪﻻت اﻻﻳـــﺠـــﺎر واﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت ورﺳـــﻮم المهنة واﻻﻋــــﻼن اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد اﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻟﺠﺎن ﻓﻨﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت".واضاف ان "اﻻﻣﺎﻧﺔ اﺳﺘﺤﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺎت ﻻﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﺗـــﻘـــﺪﻳـــﻢ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻋـــﺘـــﻤـــﺎدا على اﻳﺮاداﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ زادت الى الضعف، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻣــﻮازﻧــﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺎﻟﻴﻢ وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ وﺟﺰء ﻣﻦ الموازنة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ"، مشيرا الى ان "اﻻﻣﺎﻧﺔ ﻗﻄﻌﺖ ﺷﻮﻃﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻓــﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻻﻣــﻮال ﻣﻦ اﻟﻮرﻗﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺠﺒﺎة والمخولين اﻟﻰ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟــﺮوﺗــﲔ واﺧــﺘــﺰال اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﻬﺪ".وتابع ان "اﻻﻣــﺎﻧــﺔ اﺳﺘﺜﻤﺮت اﻣﻮاﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﻣﺜﻞ ﺧﻼل اﻻﻋﻮام الماضية ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻳﺮادات وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺑــﻮاب ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ اﻟــﺪﻳــﻮن، واﻛــﺴــﺎء 3 ملايين ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ لمجمعات الماء اﻟﺼﺎﻓﻲ وﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﳌﺎء، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺣﺎﻟﺔ ﺧﻂ المرور اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﻢ وﻃﺮﻳﻖ المرور اﻟﺴﺮﻳﻊ ﺻــﻼح اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺬي ﻳــﺮﺑــﻂ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﺸــﻌــﻠــﺔ وﺻــــﻮﻻ اﻟـــﻰ اﻟــﻌــﺎﻣــﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺼﻴﺎﻧﺔ واﻻداﻣﺔ"، لافتا الى ان "هناك ﺑﻌﺾ المخالفات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺮﺻـــﺪ ﻣــــﻦ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـــﺠـــﺒـــﺎة اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــــﻘـــــﺪرون ﻣـــﺒـــﻠـــﻎ المخالفة او ﻳــﺘــﻘــﺒــﻠــﻮن اﻟــــــﺮﺷــــــﻰ ﻋــــﻦ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎوزات ﻣــﻌــﺘــﻤــﺪﻳــﻦ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺰاﺟـــﻴـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن".وطالب عبد الزهرة "المتضررين ﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺟــﺮاء ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻟﻴﻞ اﻟـــﻰ اﻻﻣــﺎﻧــﺔ ﻻﺗــﺨــﺎذ اﻻﺟــــــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺿﺪ المخالفين"، موضحا ان "اﻻﻣـــﺎﻧـــﺔ ﺗــﺴــﺘــﻮﻓــﻲ اﻻﺟـــــﻮر ﻣﻦ المواطنين ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﺒﺎة ﻣﺤﺪدﻳﻦ وﺗﺴﺘﻨﺪ لمعايير ﻣـــﻌـــﻴـــﻨـــﺔ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻟــــﺠــــﺎن ﻓــﻨــﻴــﺔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﺔ ﺑــﺎﺣــﺘــﺴــﺎب ﺑــــﺪﻻت اﻻﻳــﺠــﺎر ﻻﻣـــﻼﻛـــﻬـــﺎ المتمثلة ﺑـــــﺎﻻﺳـــــﻮاق والمحال اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻟــﺒــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟــﻬــﺎ، ﻓﻀﻼ ﻋــﻦ رﻓـــﻊ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎوزات والمخالفات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ الممتلكات اﻟﻌﺎﻣﺔ المتمثلة ﺑﺎﻻرﺻﻔﺔ واﻟــﺸــﻮارع، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد اﻟﻄﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻧﺬارات واﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺘﻌﻬﺪات ﺑــﻌــﺪم ﺗــﻜــﺮار اﻟــﺘــﺠــﺎوز ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ رﻓــﻊ المخالفة".انتهى.م ك

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