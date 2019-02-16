ترامب يعلن انه سيصدر اعلان مهم عن داعش اليوم السبت والعالم يترقب

2019/02/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيصدر إعلاناً مهماً بشأن الحرب على داعش في وقت لاحق من اليوم السبت.

وقال ترمب "لدينا إعلان مهم حول سوريا، والنجاح الذي حققناه هناك في القضاء على تنظيم داعش..



هذا الإعلان سنقوم به خلال 24 ساعة".

الإعلان المرتقب يأتي بعد أيام من تأكيد ترمب أن تنظيم داعش فقد 99% من المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وكان الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية الأميركية، دعا إلى مواصلة تسليح ومساعدة قوات سوريا الديمقراطية بعد الانسحاب الأميركي المزمع من سوريا، شريطة أن تواصل الضغط على تنظيم داعش.

ويبدو أن قرار الانسحاب الأميركي من سوريا فتح باب التكهنات على مصراعيه حول مصير قوات سوريا الديمقراطية.

ورغم أن البيت الأبيض لم يعلق على تصريحات فوتيل إلا أن مراقبين اعتبروها دليلاً جديداً على شراكة دائمة مع قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من المخاوف التركية.

هذه الشراكة أكدها مسؤولون أميركيون عندما حذروا من أن أنقرة لن تتمكن من تحقيق ذات النجاح الذي حققته قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي استعادتها بدعم أميركي.



كما اعتبر بريت ماكغورك، المبعوث الخاص السابق للتحالف، أن تركيا ليست شريكاً يعتمد عليه.

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