2019/02/16 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / المركزي لكرة اليد يعلن عن انطلاق منافسات دوري العراق النسوي للعبة

16/02/2019 09:30:00 AM |

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واع / بغداد / م .أ

اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد ، السبت ، عن انطلاق منافسات دوري العراق النسوي للعبة.

وذكر الامين المالي لاتحاد اليد العراقي المركزي خليل ابراهيم ان "منافسات دوري اندية العراق لكرة اليد للنساء ستنطلق اليوم على شكل تجمعين".

واضاف ان "ثمانية اندية ستلعب اربعة ادوار في بغداد، على ان تقام النهائيات في اربيل بواقع ثلاثة ادوار".

واشار ابراهيم الى ان "الاندية المشاركة في البطولة هي اربيل والقلعة وافروديت والصمود والشباب والدفاع المدني والحدود والدغارة".

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