حوار أميركا وطالبان.. هل استفادت واشنطن من تجربة السوفيات؟

2019/02/16 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى البعض أن المحادثات الجارية حاليا بين حركة طالبان والولايات المتحدة الرامية لإنهاء الحرب الأفغانية مؤشر على استيعاب الطرفين بعضا من دروس

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