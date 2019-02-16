بينها وقف تطور السرطان.. علماء يكشفون خصائص فريدة للشاي

2019/02/16 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف باحثون أمريكيون خصائص فريدة للشاي، حيث أن المواد التي يحويها تجعله فريدا فعلا في قدرته على إبطاء الشيخوخة ووقف تطور الأمراض السرطانية.وأجرى علماء من جامعة سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية، مجموعة من التجارب العملية لدراسة أوراق الشاي، ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة “Anticancer Research”، واتضح لهم أن تلك […]

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