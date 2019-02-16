وفاة المؤرخ الكوردي كمال مظهر أحمد عن 82 عاماً

2019/02/16 | 09:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلتوفي المؤرخ الكوردي، كمال مظهر أحمد، فجر اليوم السبت في أحد مستشفيات ألمانيا عن عمر ناهز 82 عاماً.وولد الدكتور كمال مظهر أحمد الحاج رسول في قرية "آغجلر" بمحافظة كركوك عام 1937، وسافر إلى الاتحاد السوفييتي السابق لإكمال دراسته العليا.وحصل المؤرخ الراحل على شهادة الدكتوراه عام 1963 من معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية، ثم حصل على دكتوراه أخرى من المعهد ذاته سنة 1969، وهي أعلى شهادة معروفة في الاتحاد السوفييتي آنذاك.عاد الدكتور كمال مظهر أحمد إلى العراق، وعمل مدرساً في قسم التاريخ بكلية الآداب، ورُقي إلى مرتبة "الأستاذية" عام 1981.كما أشرف أحمد على العديد من رسائل وأطروحات الدراسات العليا في جامعات عديدة وكانت معظم هذه الرسائل والأطروحات، تدور حول الشؤون الإيرانية وقضايا تاريخ العراق المعاصر، والسياسة التركية، ومسائل الفكر والاستشراق، والشخصيات التي قدر لها أن تقوم بدور مهم في تكوين العراق الحديث والمعاصر.ومن مؤلفات المؤرخ الكوردي الراحل، المطبوعة، كوردستان في سنوات الحرب العالمية الأولى (طبعتان 1977 ـ 1984)، وثورة العشرين في الاستشراق السوفييتي (1977)، وأضواء على قضايا دولية في الشرق الأوسط (1978)، ودور الشعب الكوردي في ثورة العشرين العراقية (1978)، والنهضة (1979)، والطبقة العاملة العراقية (1981)، وميكافيلي والميكافيلية (1984).ومن مؤلفاته أيضاً: صفحات في تاريخ العراق المعاصر (1987)، وكركوك وتوابعها: حكم التاريخ والضمير (2004)، وتحقيق مذكرات أحمد مختار بابان (1998)، وكل هذه المؤلفات باللغة العربية، كما أن له مؤلفات أخرى باللغتين الكوردية والروسية.

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