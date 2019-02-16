البلداوي : فشل مؤتمر وارشو سيدعم توجه العراق بسحب القوات الأميركية

2019/02/16 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف البناء محمد البلداوي ان فشل المجتمعين في

مؤتمر وارشو من ايجاد صيغة تفاهم مشتركة بينهم ، سيدعم توجه العراق

باخراج القوات الأميركية من البلاد.

واضاف البلداوي في تصريح إن العراق نجح في عدم الانخراط باي محور

معادي لايران او لاية دولة مجاورة وعدم مشاركته في مؤتمر وارشو دليل

على استقلالية وضعه .



واشار البلداوي الى ان الولايات المتحدة

الاميركية بدأت بالتدخل السافر والعلني في المنطقة لافتا الى ان فشل

المجتمعين في مؤتمر وارشو بإيجاد صيغة تفاهم مشتركة فيما بينهم دليل

على تخبطهم وعدم قدرتهم على خلق اية جبهة موحدة ضد ايران ومحور

المقاومة.

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