التحالف الدولي يرص صفوفه تحسبا للانسحاب الأميركي من سوريا

2019/02/16 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر العالم مفاجأة جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال، الجمعةـ إنه سيكون هناك إعلان هام خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة،

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