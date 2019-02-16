2019/02/16 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..جدد طيران العدو الصهيوني وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن “6 طائرات حربية صهيونية معادية خرقت الأجواء اللبنانية على فترات متتالية ونفذت طيراناً دائرياً بين شكا والجنوب وفوق مناطق الشوف والجنوب وبيروت وضواحيها وبعبدا والبقاع الغربي قبل أن تغادر جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.واضاف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طيران العدو الصهيوني يواصل خرق السيادة اللبنانية alansaar.

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