2019/02/16 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نددت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في لبنان بانعقاد مؤتمر وارسو التآمري بحضور رئيس حكومة كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتياهو معتبرا أنه أوضح جليا تخلي بعض الأنظمة العربية عن القضية الفلسطينية واعترافهم بالاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين.وحذر التجمع في بيان اليوم من أهداف المؤتمر المتعلقة بتغيير معايير الحق والعدالة ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تجمع العلماء المسلمين: مؤتمر وارسو تآمري واستهدف القضية الفلسطينية alansaar.

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