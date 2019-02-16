هاتف Moto G7 يحصل على لقب ملك البطاريات للهواتف الذكية

2019/02/16 | 09:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلن موقع متخصص في الهواتف الذكية عن اختبارات على أداء البطارية للهواتف الذكية التي اطلقت مؤخرا من هواوي ميت 10 و آيفون اكس اس وغيرها , وضمن هذه الاختبارات كان هناك هاتف Moto G7 الذي حصل على لقب ملك البطاريات للهواتف الذكية .وذكر الموقع ان “هاتف هاتف Moto G7 الذي يحمل بطارية بسعة […]

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