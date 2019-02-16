2019/02/16 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..بحث استعرض سفير سورية لدى لبنان علي عبد الكريم، مع وفد من تجمع العلماء المسلمين في لبنان، العلاقات بين البلدين وآخر التطورات في المنطقة وخاصة الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب.وفي تصريح عقب اللقاء أكد رئيس الهيئة الإدارية في التجمع الشيخ حسان عبد الله أن هناك حاجة ماسة للبلدين وللبنان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد الكريم: ضرورة تطوير العلاقات بين سوريا ولبنان alansaar.

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