مدرب يوفنتوس يعلق على أنباء انضمام إيكاري للسيدة العجوز

2019/02/16 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق ماسيمليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، على الأنباء التي ربطت فريقه في الأيام الماضية بالتعاقد مع مهاجم إنتر ماورو إيكاردي بعد مشاكله مع ناديه.وقال أليجري في حديث لـ”سكاي”، بحسب موقع “جول دوت كوم”، “لا أعرف شيئاً عن الميركاتو، أفضل الشواطئ في الصيف، النادي يهتم بسوق الانتقالات واللاعبين المتاحين”.وأضاف مدرب يوفنتوس: “إيكاردي لاعب يسجل الأهداف، […]

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