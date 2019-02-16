اسئلة نيابية ستوجه الى وزير الكهرباء تخص ما يجري في الوزارة

2019/02/16 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

أكدت النائبة عالية نصيف أنها ستوجه سؤالاً برلمانياً الى وزير الكهرباء لؤي الخطيب يتضمن عدة أمور بعضها يتعلق بعقد (فريم ٦) ومحطة المسيب، منتقدة البيان الإنشائي الذي نشره الوزير على صفحته في الفيسبوك والذي رسم فيه صورة مغايرة للأمور التي تحصل في وزارته حالياً .

وقالت في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، ان “من المؤسف أن رد الوزير على بياننا السابق كان عبارة عن دوران حول الموضوع وتجنب الحديث عن جوهر القضية وحقيقة ما يجري في الوزارة حالياً، وبالتالي سأوجه له سؤالاً برلمانياً وفق المادة ٦١ من الدستور ووفق المادتين ٥٠ و ٥١ من النظام الداخلي لمجلس النواب، وسأعرض كافة الأدلة والوثائق امام ممثلي الشعب والرأي العام “.

وأوضحت نصيف ان “السؤال البرلماني يتضمن عدة نقاط، أهمها ما يتعلق بعقد (فريم ٦/ الفرات الأوسط محطة المسيب) والذي يبلغ الفارق بين تكلفته الحقيقية وسعره المعلن رقماً فلكياً يقدر بـ ٩٩ مليون دولار، وماهو دور المحامي وديع رياض بهذا العقد؟ وما علاقة خبرائه القانونيين بالجوانب الفنية؟ وما علاقة وكيل سابق بالعقد؟ بالإضافة الى أسئلة سيعرفها السيد الوزير لاحقاً”، مبدية استغرابها من “استعجال الوزارة لإبرام هذا العقد بسرعة ومطالبتها بعقد جلسة (طارئة) يوم الأحد أو الاثنين بشأنه، فلماذا هذا الاستعجال لتمريره وهو يتضمن هدراً بالمال العراقي يصل الى ٩٩ مليون دولار؟ “

وخاطبت نصيف الوزير بالقول “اذا كان منبرك صفحتك في الفيسبوك، فمنبرنا الشعب وقبة مجلس النواب، ونأمل أن نجد ردوداً شافية منك يقتنع بها الشعب العراقي”.

KKK

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