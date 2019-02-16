عودة مكوك أميركي سري من مدار الأرض

2019/02/16 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..عاد مكوك “Х-37B” السري الأمريكي غير المأهول إلى الأرض بعد قضائه 512 يوما في مدار الأرض.وقالت مجلة “فوييني أوبوزريني” العسكرية الروسية إن مكوك “Х-37B” صمم بطلب من وزارة الدفاع الأمريكية، وسبق له أن قام بـ 4 رحلات فضائية إلى مدار الأرض.أما مهام المكوك فهي محاطة بسرية تامة، وهناك افتراضات […]

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