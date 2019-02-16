2019/02/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… كشف رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، السبت، عن اتخاذ إجراءات أمنية جديدة لتجفيف منابع الارهاب في منطقة المخيسة.وقال الحسيني في تصريح, إن “منطقة المخيسة وبعض المناطق المجاورة شهدت نشاطاً إرهابياً متزايداً, الأمر الذي يتطلب تدخلاً سريعاً لمنع الانتشار والتمدد الإرهابي”.وأضاف، أن “مجلس المحافظة قرر فتح طريق رئيسي يمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجراءات أمنية جديدة في ديالى بتجفيف منابع الإرهاب alansaar.

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