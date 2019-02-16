ترامب يعتزم تعيين سفير بتركيا شغل منصبا في العراق

2019/02/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علن البيت الأبيض، ان الرئيس دونالد ترامب ينوي تعيين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة كبيرة في شؤون الشرق الأوسط سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا.وساترفيلد هو القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وشغل ساترفيلد من قبل عدة مناصب منها نائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان ومدير […]

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