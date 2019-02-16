2019/02/16 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، السبت، عن تسنم وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان منصب ممثل رئيس الوزراء لمتابعة المشاريع والخدمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر يكشف عن تسنم عبد الحسين عبطان منصباً جديداً) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر يكشف عن تسنم عبد الحسين عبطان منصباً جديداً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).