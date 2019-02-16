2019/02/16 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من “الإيجابيات” التي بدرت عقب “اجتماع بيروت” في شأن حلحلة ملف وزارة الداخلية العراقية، إلا أن مراقبين ومحللين وجدوا أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: اتفاقات الخارج لا تنهي عقدة ترشيح الفياض) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: اتفاقات الخارج لا تنهي عقدة ترشيح الفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).