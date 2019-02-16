خلافات بين مصر و”حماس” بشأن شكل الدولة الفلسطينية

2019/02/16 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف المشاورات التي يجريها وفد حركة “حماس” في القاهرة أن مصر ترغب في حسم قضايا ذات صلة

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